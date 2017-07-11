فضائح بعد اختراق حساب قناة العالم الإيرانية.. “الجزيرة” مصدرًا لأخبارها!

المواطن - إبراهيم الزاحم - الرياض

بعد أن نجحت مجموعة من الهاكرز في اختراق حساب موقع قناة العالم الإيرانية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سرّبت مجموعة الهاكرز التي وصفت نفسها بأنّها درع المملكة عددًا من رسائل تتضمن تعميمًا وتوجيهاتٍ رسمية للعاملين على إنتاج وتحرير الأخبار في القناة الإيرانية على اعتماد قناة الجزيرة الفضائية مصدرًا للأخبار المتعلّقة بالسعودية، لدعم تشويه صورة المملكة في الإعلام.

ووفقًا للتعاميم الصادرة عن مسؤولين في الإعلام الإيراني فإنّ مسؤولًا في القناة قال: “بالنسبة للأزمة الخليجية التي تقام ضد قطر لا تنقل الأخبار نقلًا عن مصادر مطلعة ووكالات الأنباء أو صحف غربية، وأن المصدر الرئيس هو تصريحات المسؤولين الإيرانيين، وقناة الجزيرة الفضائية”.

وحول أخبار التفجيرات والعمليات الإرهابية التي يتبنّاها تنظيم “داعش” الإرهابي أوضح مسؤول في قناة العالم الإيرانية في تعميمٍ تم توزيعه على العاملين في القناة أنّ على العاملين في القناة كتابة وتزوير خلفيات لأخبار التفجيرات والتأكيد فيها على أنّ الاستخبارات السعودية تقف وراء هذه العمليات، لربطها كذبًا وزورًا وتلفيق الاتهامات للسعودية.

يذكر أنّ مجموعة الهاكرز أكدّت بعد نجاح عملية الاختراق أنّها لا تتبع لأي جهة أو تنظيم، وإنّما هي مجموعة من الشباب الذين يعملون على كشف حقائق الإعلام الموجّه ضد السعودية.