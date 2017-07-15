فواز القرني عن معسكر الاتحاد: لم أشاهده منذ سنوات

المواطن ـ محمد سلام

أشاد حارس مرمى نادي الاتحاد، فواز القرني، بتوفير الإدارة الاتحادية معسكرًا إعداديًّا للفريق في بريطانيا، وذلك للتحضير للموسم الجديد، مؤكدًا أن أجواء المعسكر تتمتع باحترافية عالية لم يشاهدها منذ سنوات.

وقال القرني في تصريحات إعلامية: “لم أشاهد منذ 3 إلى ٤ سنوات معسكر مثل الآن بالاحترافية ببريطانيا.. فريقنا مستقر من الموسم الماضي”.

وكان فريق الاتحاد قد وصل صباح اليوم إلى مطار مدينة مانشستر الإنجليزية استعدادًا لانطلاق معسكر الفريق الخارجي الذي سوف يستمر إلى يوم 26 من شهر يوليو الجاري، وكان في استقبال الفريق أحمد كعكي، نائب رئيس النادي، والمنسق العام يوسف النجار، بالإضافة اللاعب جمال باجندوح.

وأكد كعكي اكتمال كافة التحضيرات في المعسكر لانطلاق تدريبات تجهيز الفريق الموسم المقبل، حيث تمت مراجعة كافة تفاصيل المعسكر، وكان هناك تواصل مع رئيس النادي ومدرب الفريق للوصول إلى أفضل درجة من الجاهزية قبل وصول الفريق.

وحول تأثيرات قرار محكمة كاس الرياضية بتأييد قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي بمنع الفريق من التسجيل خلال فترتي تسجيل، أوضح نائب الرئيس بأن النادي استعد للقرار قبل صدوره بتجديد عقود اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين في الفريق.