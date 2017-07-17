فيدرير يحقق الإنجاز ويدخل التاريخ في Wimbledon‏

المواطن - أحمد بيومي

واصل روجر فيدرير، أسطورة التنس السويسري، تحطيم الأرقام القياسية بفوزه للمرة الثامنة ببطولة Wimbledon‏ ويمبلدون للتنس، وذلك بعد فوز مستحق في نهائي فردي الرجال على الكرواتي مارين تشيلتش، وبهذه النتيجة يصبح فيدرير أكثر اللاعبين تتويجاً بالبطولة.

وجاء تتويج فيدرير، البالغ من العمر 36 عاماً، باللقب بعد مباراة سيطر عليها منذ البداية.

وفاز فيدرير بثلاث مجموعات دون مقابل بنتيجة أشواط 6-3 و6-1 و6-4، ليصبح ثالث لاعب يفوز ببطولة Wimbledon‏ ويمبلدون دون أن يخسر أي مجموعة في أي مباراة على مدار البطولة.

وتعد هذه البطولة التاسعة عشرة من البطولات الكبرى التي يفوز بها فيدرير؛ ليعزز مكانته كأكثر اللاعبين فوزاً لبطولات الجراند سلام في تاريخ لعبة التنس.

يذكر أن روجر فيدرير من مواليد أغسطس 1981، استطاع فيدرير البقاء ضمن أفضل عشرة مصنفين على العالم بشكل مستمر منذ أكتوبر 2002، وضمن أفضل عشرين مصنفاً منذ أبريل 2001.

قال عنه العديد من المعلقين الرياضيين والنقاد ولاعبين سابقين وحاليين بأنه أعظم لاعب كرة مضرب على مرّ العصور.

حقق فيدرير أرقاماً قياسية عالمية عدة ينفرد بها في العصر المفتوح: البقاء في صدارة التصنيف العالمي لمدة 302 أسبوع، بما في ذلك 237 أسبوعاً متتالياً في المركز الأول بين 2004-2008.

حاز فيدرير على 18 لقباً من بطولات الجراند سلام لفردي الرجال؛ كما وصل إلى المباراة النهائية خمس مرات على الأقل في كل بطولة من البطولات الأربع الكبرى.

وصل فيدرير إلى نهائي بطولة ويمبلدون Wimbledon‏ 10 مرات. فهو واحد من سبعة رجال، ومن بين أربعة في العصر المفتوح فاز بالبطولات الأربعة الكبرى. كما يحمل فيدرير الرقم القياسي لأكثر من فاز ببطولة ويمبلدون Wimbledon‏ مع الأميركي بيت سامبراس، وفي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مع جيمي كونورز وسامبراس بخمسة.

وقد تمكن فيدرير من الوصول إلى المباراة النهائية لفردي الرجال في بطولات الجراند سلام 26 مرة، منها 10 مرات متتالية، وقد وصل للنهائي 18 من أصل 19 مرة من بطولة ويمبلدون 2005 حتى أستراليا المفتوحة 2010.

كما أن فيدرير اللاعب الوحيد الذي تمكن من الوصول للدور نصف النهائي 23 مرة على التوالي في بطولات الجراند سلام، من عام 2004 من خلال بطولة ويمبلدون وحتى عام 2010 في أستراليا المفتوحة.