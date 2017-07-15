فيديو يكشف تورط قطر في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن العربي

المواطن - الرياض

على مدى أكثر من 20 عامًا تماهت الجزيرة مع قطر لتحقيق هدف واحد وهو زعزعة الاستقرار في الدول العربية ودعم التنظيمات الإرهابية.

الأدلة التي تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب عبر قادتها وجزيرتها تأتي من الجزيرة ذاتها فجردة حساب صغيرة تؤكد الدمار الكبير الذي سعت الجزيرة إلى إحداثه في الدول العربية بدعم من أمير قطر السابق الذي انقلب على والده والأمير الحالي الذي يسير على نهج والده العدواني.

مقطع فيديو جديد قديم تنشره “المواطن” يعكس بجلاء المؤامرة التي كانت تخطط لها قطر عبر جزيرتها والتي تحولت بوقًا للتنظيمات الإرهابية من تنظيم القاعدة وحتى تنظيم داعش، مرورًا بتنظيمات جبهة النصرة وحزب الله والإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات المصنفة إرهابية عربيًّا ودوليًّا.

دعم الجزيرة اللامحدود للتنظيمات الإرهابية ليس له سوى هدف واحد، وهو أن تتحول- من وجهة نظر قطر- إلى أداة ضغط وعصا لعقاب الدول التي تناوئ قطر في المنطقة، إلا أن العمل العربي والتنسيق السعودي الإماراتي البحريني المصري كشف للعالم مخططات الجزيرة الإرهابية.

وقطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب، كما أغلقت مجالها الجوي في وجه الطيران القطري، وأغلقت المملكة حدودها البرية مع قطر لتسد بذلك المنفذ البري الوحيد لقطر مع العالم.

الجزيرة التي استضافت الجولاني زعيم النصرة وتحولت إلى بوق إعلامي لبث المقاطع المصورة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ومن بعده أيمن الظواهري، وغيره من قادة التنظيم الإرهابي، وصولًا إلى قادة تنظيم داعش لم تلتزم يومًا بالمواثيق الإعلامية ولا القواعد المنظمة لعمل الإعلام منذ انطلاقها.