فيديو جديد يكشف رعايتها للإرهاب ويؤكد مقولة: ⁧‫#قناة_الجزيرة_نافخة_الكير‬⁩‬

المواطن - الرياض

يومًا بعد يوم تتكشف الأدلة والبراهين التي تثبت للعالم أن الجزيرة قناة داعية للإرهاب وتروج للأفكار المتطرفة وتحاول إظهار زعماء الإرهاب في العالم بصورة مغايرة لينالوا استعطاف المشاهدين.

الأدلة التي تدين الجزيرة هي من الجزيرة ذاتها فعلى مدار سنوات استضافت رموز الإرهاب في العالم، والذين كان آخرهم أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم جبهة النصرة المصنفة إرهابية في كل دول العالم ما عدا قطر.

الخطاب الإعلامي الذي تقدمه الجزيرة يسمح بتلميع الإرهابيين ويسوغ الفكر الإرهابي لمشاهديها، ففي استطلاع للرأي أجراه برنامج الاتجاه المعاكس الذي تبثه الجزيرة أسبوعيًا أشار أكثر من 80 من مشاهدي القناة أنهم يؤيدون ما يقوم به داعش في العراق وسوريا.

الجزيرة في تسويقها للمنظمات الإرهابية لا تصف داعش باسمه المتداول في الإعلام العربي بل تصر قناة الجزيرة وموقعها على الإنترنت وصف داعش بأنه تنظيم الدولة الإسلامية في محاولة لإضفاء الشرعية على هذا التنظيم الإرهابي.

إرهاب الجزيرة امتد لجميع أنحاء العالم لدرجة أن الإرهابي الذي نفذ هجوم لندن في يونيو الماضي أكد أنه تأثر بما تبثه قناة الجزيرة من برامج ووثائق عن من سماهم ” الجهاديون” وكان لها دور في تسهيل اعتناقه للفكر الإرهابي.