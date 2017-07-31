فيديو فتاة تصاحب مفحطين يثير الغضب

المواطن - الرياض

تستمر ظاهرة التفحيط على الرغم من العقوبات الصارمة التي اتخذتها الدولة للحد منها، وهذه المرة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لفتاة ترافق المفحطين لتشجيعهم.

وتسبب المقطع في حالة من الغضب بسبب تمايل الفتاة وتلويحها للمفحطين على أحد الطرق السريعة، في مشهد طالب بسببه النشطاء بالقبض على من في الفيديو ومعهم الفتاة لتوقيع أشد عقوبة عليهم، مرة بسبب التفحيط وأيضًا بسبب الخروج عن العادات والتقاليد السعودية.

وتشمل عقوبات التفحيط، في المرة الأولى حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال ومن ثم يحال مرتكب المخالفة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

وفي المرة الثانية يجري حجز المركبة لمدة شهر، وفرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما المرة الثالثة فتشمل حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ريالًا، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.