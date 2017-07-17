فيضانات أريزونا الأميركية تقتل 9 أشخاص والعواصف الموسمية تزداد حِدة

المواطن ـ غيلا:

ارتفعت الوفيات الناتجة غن الفيضانات الفجائية، التي ضربت مقاطعة وسط ولاية أريزونا الأميركية (جنوب غربي الولايات المتّحدة) إلى 9 أشخاص.

وأعلنت الشرطة الأميركية، مصرع 7 أشخاص، وفقدان 3 آخرين من أسرة واحدة، جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مقاطعة غيلا، وسط أريزونا.

وأكّد مكتب شرطة منطقة غيلا في الولاية، الاثنين، في بيان حول الفيضانات التي اجتاحت حديقة تونتو الوطنية، الوصول إلى جثث 9 أشخاص حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّ “الضحايا هم جزء من مجموعة تضم 14 أسرة، جاؤوا في رحلة إلى منطقتي فونيكس، وفلاغستوف، من أجل السباحة، التي وفد إليها 100 شخص، فُقد منهم اثنان”.

وأوضحت أنه “تم إنقاذ قسم من العاقلين في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات عبر مروحيات”، مؤكّدة أنَّ “عمليات البحث متواصلة للعثور على المفقودين”.

من جانبها، أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية، تحذيرًا من الفيضانات في معظم مناطق أريزونا، اليوم الاثنين، لافتة إلى أنه “من المتوقع حدوث عواصف موسمية منتصف الأسبوع”.