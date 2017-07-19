“فيفا” يحدد موعد مباراة الأخضر أمام اليابان بتصفيات المونديال

المواطن - الرياض

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي «فيفا» بشأن تحديد موعد مباراة الأخضر أمام اليابان، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء نص البيان كالتالي: