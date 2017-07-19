2017-07-19 sport1 الرئيسيةالرياضة “فيفا” يحدد موعد مباراة الأخضر أمام اليابان بتصفيات المونديال “فيفا” يحدد موعد مباراة الأخضر أمام اليابان بتصفيات المونديال 2017/07/19 الساعة 5:21 مساءً - فيالرياضة, حصاد اليوم 1770 0 طباعة المواطن - الرياض أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء تلقيه خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي «فيفا» بشأن تحديد موعد مباراة الأخضر أمام اليابان، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. وجاء نص البيان كالتالي: "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. أطرف مواقف أطفال يمارسون البولينج شاهد.. شاب مغامر يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه بالفيديو.. سبب مثير دفع المعلق الإماراتي عدنان حمد لرمي جواله في المرحاض!! شاهد.. عملية إنقاذ مثيرة لماعز علقت بسلك كهرباء شاهد.. سحل امرأة علقت بباب قطار متحرك الرياضة العالمية بروسيا دورتموند يقرر بقاء أوباميانج.. ولكن! تشافي يوضح فلسفته كمدرب.. ويؤكد: ريال مدريد فريق متكامل تشيلسي قريب من ضم ثنائي ريال مدريد أنشيلوتي لـ”رودريجيز”: مشاركتك في التشكيلة الأساسية ليست مضمونة ما قاله جو هارت بعد انضمامه إلى ويست هام الإنجليزي! فيسبوك