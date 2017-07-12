فيلانويفا يتحدث عن سلوكيات رونالدينيو المثيرة للجدل!

المواطن ـ وكالات

كشف رئيس نادي كويريتارو التنفيذي، أرتورو فيلانويفا، النقاب عن بعض من سلوكيات النجم البرازيلي رونالدينيو خلال الموسم الذي قضاه مع الفريق المكسيكي بين 2014 و2015.

وظهر أرتورو فيلانويفا في مقابلة إذاعية حيث قال: “أنا متأكد من أن كل تلك التعليقات حول مسيرة رونالدينيو مع كويريتارو كان مصدرها الصحافة الصفراء، هل اللاعب كان غير ملتزم؟ نعم. هل كان يتناول الجعة قبل المباريات أحيانًا؟ نعم، لكن ليس كل شيء تم نشره في الصحافة كان صحيحًا”.

وأضاف أرتورو فيلانويفا قائلًا: “90% من الصحف لم تتحدث أبدًا عن أن رونالدينيو كان أكثر لاعب صناعة للأهداف خلال موسمه معنا، كما أنها لم تتحدث يومًا عن مجهوده الذي منحنا لقب Liguilla أو عن ثنائيته التي أوصلتنا إلى نصف النهائي، الصحافة يجب أن تكون موضوعية في تحليلها قبل كل شيء”.

وكان رونالدينيو قد سجل 8 أهداف وصنع 6 آخرين خلال مشاركته في 26 مباراة في الدوري المكسيكي خلال موسمه الوحيد رفقة كويريتارو.