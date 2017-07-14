في اتصال هاتفي.. الملك يهنئ ترامب بنجاح جهود مكافحة داعش في الموصل

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًّا بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هنأه فيه بما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل ، مثمنًا دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، ومنوها – حفظه الله – بما تحقق من إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب في وقت وجيز منذ تولي فخامته مهام منصبه في البيت الأبيض.

وأشار – حفظه الله – إلى أن المملكة تؤكد مجددا وقوفها بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه للقضاء عليه.

وقد أبدى فخامته تقديره لموقف خادم الحرمين الشريفين ولدور المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة في هذا المجال، متمنيًا أن يسهم هذا الانتصار في دحر قوى الشر وداعميها في المنطقة.