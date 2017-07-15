في الجوف.. القبض على 24 مخالفًا لنظامي العمل والإقامة بيوم واحد

المواطن - الجوف

قبضت شرطة منطقة الجوف، أمس الجمعة، على 24 مخالفًا لنظامي العمل والإقامة.

ويأتي هذا في حملة تمت بمشاركة إدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة، بالإضافة لمفتشي مكتب العمل، حيث نفّذوا حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وشملت الحملة هجرة عذفاء ومركز خوعاء والمناطق المجاورة.

وطالبت شرطة الجوف، المواطنين والمقيمين بعدم إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود؛ لخطورة ذلك وانعكاساته السلبية على الأمن والمجتمع.