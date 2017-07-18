المواطن - وكالات

مفاجأة صادمة كانت في انتظار فريق من الجراحين تأهب لاستخراج جسم غريب من عين امراة سبعينية ليكتشف أن بعينها 27 عدسة لاصقة مهملة.

وتحضر الجراحون لإزالة جسم غريب يميل إلى الزرقة من عين المرأة، لكنهم يستخرجون كتلة صلبة تبين أنها تتكون من 17 عدسة لاصقة مثبتة بمادة مخاطية، لتكشف الفحوصات فيما بعد عن وجود 10 عدسات لاصقة أخرى.

واكتشف الأطباء أن المرأة كانت تضع عدسات لاصقة تستخدم لمرة واحدة فقط طيلة 35 سنة، والغريب أنها لم تشتك من أي تهيج بعينيها، لكنها شعرت براحة كبيرة عقب إزالة العدسات العالقة بعينيها.

وتعد هذه الجراحة من أغرب الجراحات في طب العيون حيث لم يسبق حدوث مشكلة مماثلة جراء العدسات التي تستخدم مرة واحدة.

والمعروف أنه يوجد نوع من العدسات اللاصقة تستخدم لمرة واحدة قد تكون يومية أو ممتدة ومن ثم يتم التخلص منها، وهي بخلاف العدسات اليومية التي تستخدم بشكل شبه يومي ويتم إخراجها من العين وتنظيفها ليلاً ويعاد استخدامها في فترة النهار ويمكنك استخدامها لمدة عام.