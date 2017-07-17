في حالة نادرة .. الشورى يتراجع عن توصية الخصم من التقاعد المبكر

المواطن ـ الرياض:

في سابقة نادرة، يعيد مجلس الشورى، مناقشة توصية سبق إقرارها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للإسراع في تبني المرئيات، التي توصل إليها تقرير المؤسسة، بتطبيق خصم نسبة من معاشات المتقاعدين باكراً عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ السن، أو إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف، التي يتسبب فيها التقاعد المبكر، لكي لا يتحول الوضع إلى عبء على موازنة الدولة مستقبلاً.

وجاء التراجع عن التوصية التي وافق عليها أعضاء الشورى، قبل نحو شهر، إثر اعتراض 18 عضواً بالمجلس على التوصية، وهي من المرات النادرة التي تحدث في المجلس.

وأوضح المعترضون، أنَّ الأنظمة لم تحدد حدًا أدنى لعمر التقاعد المبكر، بحسب مرئيات دراسة المؤسسة، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاماً، لمن لم يبلغ سن الـ60 عامًا.

وأشاروا إلى أنَّ “قرار إعطاء التأمينات حق التعديل في شروط التقاعد المبكر، قد يضر بمصالح المواطنين المسجلين لديها، ويتسبب في ضياع حقوقهم”.

وطالب الأعضاء المعترضون، بإعادة مناقشة التوصية، التي كانت من توصيات اللجنة المالية المقدمة على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436-1437هـ، والتي صوت المجلس بالموافقة عليها في الجلسة الـ 41، التي عقدت في 11 رمضان الماضي.

ووفقاً لقواعد المجلس، تمت الموافقة على إعادة مناقشة التوصية، والتصويت عليها من جديد، لتكون من الحالات النادرة في الرجوع والاعتراض على توصيات كادت ترفع إلى الملك، بعد الموافقة عليها.