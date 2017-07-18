في فنزويلا.. بدء ساعة الصفر!

المواطن - وكالات

أطلق زعيم المعارضة الفنزويلية، فريدي جويفارا، نيابة عن ائتلاف الاتحاد الديمقراطي “ساعة الصفر”، متهمًا الحكومة اليسارية بالفشل في الاستجابة لإرادة الفنزويليين.

وبحسب رويترز، دعت المعارضة في فنزويلا، أمس الاثنين، إلى إضراب عام في تصعيد لاحتجاجاتها، وذلك بعد أن اكتسبت زخمًا نتيجة للتصويت بأغلبية كبيرة ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو في استفتاء شعبي غير رسمي.

وقالت: “ندعو البلاد كافة إلى الانضمام هذا الخميس إلى إضراب مدني عام وسلمي وضخم لمدة 24 ساعة كوسيلة ضغط واستعدادًا لتصعيد حاسم سيشهده الأسبوع المقبل”.

وشددت المعارضة على أنها ستتخذ خطوات لتشكيل حكومة “وحدة وطنية” وتعيين قضاة جدد بدلًا من الموالين لمادورو في المحكمة العليا بما يثير احتمال إنشاء كيان موازٍ للدولة.