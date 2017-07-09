في قطر.. طوارئ واعتقالات بالجملة في صفوف الجيش والشرطة

المواطن - الرياض

أكد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن قطر تمر بحالة طوارئ 100%؛ حيث تتم اعتقالات في صفوف القوات المسلحة والشرطة.

ولم يوضح خلفان، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تفاصيل أخرى عن الحدث.

وكان خلفان قد ذكر في وقت سابق أن الأمير تميم بن حمد رهن الإقامة الجبرية، وهذا ما يفسر اختفائه المفاجئ عن المشهد، قائلًا: “مصادر من أمن الدولة القطري تقول إن تميم رهن الإقامة الجبرية”.

وتعيش الدوحة حالة من عدم الاستقرار، بعد قرر المقاطعة التي فرضتها عليها الدول الأربع-السعودية والإمارات ومصر والبحرين- بسبب دعمها للإرهاب وتغريدها خارج السرب العربي وموالاتها للملالي الإيراني.

وتساءل خلفان في تغريدة أخرى: “لماذا هذه المراهقة السياسية لقطر؟!.. هل لأن الأسود نامت والعصاعيص قامت؟!”.

حالة طوارى 100% في قطر واعتقالات في صفوف القوات المسلحة والشرطة.! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 9, 2017