قاطع بي إن سبورتس .. وشاهد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس على هذه القنوات المجانية

المواطن - القاهرة

تبث عدة قنوات فضائية مجانية لقاء نادي الزمالك المصري اليوم مع أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دوري أبطال إفريقيا في إطار مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يقام اللقاء الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وسيتم نقل المباراة على عدد من القنوات المجانية منها قناة النيل الرياضية المفتوحة، وهي القناة الناقلة لمباراة الزمالك مجانًا في مصر إضافة إلى قناة أرينا سبورت، التي تبث اللقاء باللغة الأجنبية وذلك على القمر الصناعي هوتبيرد، على التردد 11135، عموديًا، ومعدل تصحيح الخطأ الخاص 3/4.

والمعروف أن قنوات بي إن سبورتس القطرية هي القناة المشفرة صاحبة حقوق البث لكن قناة النيل الرياضية لها حق بث مباريات الفرق المصرية مجانًا، ويمكن استقبال نايل سبورت عبر القمر المصري نايل سات وتردد 11842 أفقيًا، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

نايل سبورت هي إحدى القنوات التابعة لشبكة قنوات النيل المتخصصة المصرية، مختصة بالشأن الرياضي وبتقديم البرامج والأحداث الرياضية المهمة، إلى جانب البطولات العالمية التي يخوضها الأندية المصرية داخل مصر، وذلك لأنها تبث من التردد الأرضي وبالتالي فهي لا تخالف قوانين التشفير عندما تكون المباريات مبثة على قناة مشفرة حاصلة على حق العرض الحصري للمباراة، فيحق لقناة النايل سبورت نقل المباراة لأنها تُلعب داخل مصر وأحد طرفي المباراة ناد مصري.