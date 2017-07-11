قراصنة سعوديون يخترقون قناة إيرانية ويضعون صورة الملك سلمان ويبثون هذا الفيديو!

الرياض - المواطن

اخترقت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين السعوديين، تطلق على نفسها “درع المملكة”، الحساب الرسمي لقناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الاثنين.

وكتبت القراصنة في أول تغريدة على حساب قناة العالم المخترق: “لن نسمح بأي انتهاكات تمس البلد، سوف نقف درع حصين ضد من تسول له نفسه في التهكم على قيادة السعودية ودول الخليج ما عدا قطر”، موضحين أنه تم اختراق الحساب من قبل مجموعة “درع المملكة”.

وغيّر القراصنة صورة حساب القناة إلى صورة الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدين أن الاختراق إهداء إلى جنودنا البواسل على ثغور الوطن.

ونشر الهاكرز على حساب قناة العالم صورة للمستشار الإعلامي في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، ووصفوه بأنه “أسد من أسود المرحلة”.

واعترفت قناة العالم بالاختراق وقالت القناة في بيان على موقعها الإلكتروني: إن مجموعة مؤيدة للسعودية قامت باختراق حساب القناة على موقع تويتر.

تم إختراق الحساب من قبل مجموعة #درع_المملكة

الإختراق إهداء إلى جنودنا البواسل على ثغور الوطن الله ينصركم 🇸🇦pic.twitter.com/1QBWRgO0fp — #درع_المملكة (@alalam_news) July 10, 2017