قرقاش يكشف ملامح الحلِّ المراد مع الدوحة

المواطن ـ الرياض:

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أنَّ الضغوط التي تمارس على الدوحة باتت “تجني ثمارها”، معلنًا أنَّ الحل المراد مع الدوحة يجب أن يكون محلياً بمراقبة دولية.

وشدّد قرقاش، في تصريح إعلامي، مساء الأحد، على ضرورة التأكد من أنَّ قطر، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الإرهابية.

يذكر أنَّ تعليق قرقاش الأخير، يأتي عقب ختام وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، جولته الخليجية، بعدما زار قطر وجدة والكويت، وغادر العاصمة الإماراتية أبوظبي متّجهًا إلى بلاده.

وشدّد لودريان في ختام جولته في المنطقة، على أنَّ “مكافحة الإرهاب هي الأولوية الأولى عبر محاربة كل أشكال دعمه”.

وقاطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، الدوحة، بسبب دعمها وتمويلها وتحريضها على الإرهاب.

ولعبت الكويت، دور الوسيد بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقطر، إلا أنَّ الصبيانية القطرية في اتّخاذ القرارات، حتّمت تفاقم الأزمة، بعد محاولات تنظيم الحمدين الفاشلة في تدويلها عبر الترويج لمزاعم “المظلومية”، التي انكشفت جميعها بالوثائق والأدلّة الدامغة.