قصة عصابة خطف البشر في الرياض .. بحوزتهم 17 جوالًا وسلسلة حديدية!

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على 3 أشخاص بينهم امرأة، احتجزوا 3 وافدين من الجنسية البنجلاديشية.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 21/ 10/ 1438 تبلغ مركز شرطة الثمامة من قبل أحد المواطنين عن لجوء وافد بنجلاديشي له أثناء تواجده في استراحته الخاصة، مفيدًا بتعرضه وثلاث آخرين من بني جنسه للاحتجاز من قبل مجموعة من الأشخاص داخل إحدى الاستراحات المجاورة وتكبيلهم بالسلاسل، حيث تمكن من الهرب.

وأضاف أنه تم تشكيل قوة أمنية مشتركة، وجرى إعداد خطة لضمان سلامة المحتجزين وتحريرهم وضبط الجناة وعدم إعطائهم الفرصة للمساومة أو إيذاء المحتجزين.

وتابع أنه تم تحرير المحتجزين “ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية، دون حدوث أي إصابات والقبض على جميع المتهمين؛ بنجلاديشي في العقد الرابع من العمر يقيم في البلاد بصفه غير نظامية، وباكستاني في العقد الثالث من العمر، وترافقهما امرأة بنجلاديشية لا تمت لهما بصلة شرعية تقيم في البلاد بصفة غير نظامية”.

ولفت إلى أنه تم العثور بحوزتهم على 17 جهاز جوال وسلاح بلاستيكي وسلاسل حديدية استخدمت في تكبيل المحتجزين، وبسماع أقوال الجانيين المبدئية أقرا بحضورهما لمقار عمل المجني عليهم واستدراجهم لموقع الاستراحة وتكبيلهم وتهديدهم بهدف الحصول على المال.

وأردف أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمحتجزين والتحقق من سلامة وضعهم الصحي، وإيقاف الجناة بمركز الشرطة المختص وإيداع المرأة سجن النساء وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة الاتجار بالبشر.