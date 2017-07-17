قطر تبيع القروض بخصم تحت ضغط المقاطعة العربية !

المواطن ـ الرياض:

كشفت مصادر مطّلعة، أنَّ مصارف إماراتية كبرى تقوم بشراء القروض التي منحتها بنوك قطرية، لاسيما بنكي بروة والدوحة، للشركات الإماراتية، بخصم، على الرغم من أنَّ حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات.

وأوضحت المصادر أنَّ “البنوك القطرية تقوم ببيع هذه القروض، تخوفاً من فرض عقوبات إضافية على قطر، حيث من المتوقع أن تشمل أي عقوبات ضوابط صارمة على التعاملات المصرفية والتحويلات، ما يجعل البنوك القطرية تواجه تحديًا كبيرًا في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الدول المقاطعة”.

يذكر أنَّ وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، كشفت في حزيران/يونيو الماضي، أنَّ بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت بتخفيض انكشافها على البنوك القطرية، حيث تقوم بسحب ودائعها هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.

وتعاني البنوك القطرية، منذ أكثر من شهر، من شح في السيولة ناتج عن المقاطعة التي بدأت في الخامس من يونيو الماضي، من طرف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إقراض البنوك لبعضها، وهو الأمر الذي اضطر المركزي إلى تسييل جزء من أصوله لدعم سيولة البنوك.