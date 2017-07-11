قطر تخون جيرانها في اتفاق 2013 والبنود تذهب إلى العدم!

المواطن - الرياض

“جميعها ذهبت إلى العدم”.. جملة تلخص اتفاقية الرياض 2013 التي وقعتها قطر، لتمر السنوات وتؤكد الدوحة أنها غير جديرة بالثقة، لتخون جيرانها في الاتفاق بعناد.

وكانت أبرز بنود الاتفاقية، بحسب إنفوجرافيك نشره الحساب الرسمي لإنفوجرافيك السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم إيواء أو تجنيس مواطنيها.

وصممت الدوحة على خرق الاتفاق، الذي جاء فيه أيضًا عدم دعم تنظيم الإخوان المسلمين أو أيٍّ من المنظمات والتنظيمات، بالإضافة إلى منع قيام أي دولة من دول التعاون الخليجي بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن.