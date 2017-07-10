قطر تستمر في الأكاذيب وتفبرك تصريحات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

المواطن - الرياض

يبدو أن داء الكذب لدى قطر لن ينتهي؛ فتارة تُكذب حقائق، وتارة أخرى تصدق الأكاذيب التي تصنعها، حيث شدد مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على أن وسائل الإعلام القطرية ستصحح تقارير نُشرت فيها تصريحات منسوبة لها خلال زيارتها للدوحة أمس.

وأوضح المكتب أن المدعية العامة لا تعلق على القضايا السياسية، وذلك ردًّا على ما زعمته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” في تقرير لها، ونسبت فيه تصريحات مفبركة للمدعية.

وبحسب “سي إن إن”، أكد بيان من مكتب المدعية أنها لا تعلق أبدًا على المسائل السياسية، والتي تشمل الظروف الراهنة المتعلقة بقطر.. ونحن نفهم أن وكالة الأنباء القطرية ستصحح التقارير المشار إليها، للتأكد من أنها تعكس بدقة اجتماعات المجاملة التي عقدتها المدعية العامة مع المسؤولين القطريين أثناء زيارة خاصة قصيرة إلى الدوحة.