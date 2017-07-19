قناة السويس تمنح الهلال رقمًا عربيًا جديدًا

المواطن - الرياض

وافق رسمياً، رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، على قيام بعثة فريق الكرة الأولمبي بنادي الهلال بجولة بحرية داخل قناة السويس الجديدة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي القناة المستشار يحيى المحجوب، بطلب لهيئة قناة السويس للموافقة على زيارة بعثة الهلال للقناة الجديدة، وتم الموافقة على الطلب بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

وستنطلق الرحلة البحرية داخل قناة السويس، في تمام الساعة 11 ص بتوقيت مصر، 12 بتوقيت مكة المكرمة، بحضور كامل أفراد بعثة نادي الهلال.

يذكر أن الهلال وقع عقد توأمة مع نظيره نادي قناة السويس، وتعتبر الرحلة البحرية تفعيلاً رسميًا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ليصبح الهلال أول فريق عربي يقوم بهذه الرحلة.