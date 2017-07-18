قياس يحدد موعد اختبار “تقييم – 1” للمتقدمين لوظائف الخدمة المدنية

المواطن - الرياض

يعقد المركز الوطني للقياس بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية يومي الأحد والاثنين 21- 22 ذي القعدة 1438هـ، اختبار “تقييم-1″، الذي يستهدف جميع الحاصلين على درجة البكالوريوس والمتقدمين على برنامج جدارة.

وأوضح مدير الاتصال والإعلام والعلاقات والمتحدث باسم المركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أن اختبار (تقييم-1)، يعد أحد الاختبارات التي يقدمها المركز للمتقدمين للوظائف الإدارية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية للمرتبتين السادسة والسابعة من حاملي درجة البكالوريوس، وسيعقد في (13) مقراً على مستوى المملكة.

وأشار متحدث قياس إلى أن الاختبار الأساسي لهذا الاختبار سيعقد بعد نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1439هـ وسيحدد موعده لاحقاً.

وبين الرشيد أن اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم-1)، يعد اختباراً لقياس ما يمتلكه الفرد من قدرات وإمكانات معرفية، كالقدرة اللغوية، والقدرة الكمية، والقدرة على الاستدلال المنطقي، وغيرها من القدرات المعرفية العقلية التي يحتاجها الفرد للقيام بمهماته وأعماله اليومية والحياتية.

وأضاف: تتطلب جميع الوظائف والأعمال توافر درجة معينة من هذه القدرات ليتمكن الفرد من أداء مهماته الوظيفية على أكمل وجه؛ لذلك فإن هذه الاختبارات تستخدم لأغراض الانتقاء الوظيفي في معظم أنواع الوظائف وتصنيفاتها المختلفة، إضافة إلى الأدوات الأخرى المستخدمة في الاختيار والتوظيف.

وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين الحصول على جميع المعلومات الخاصة بمحتوى الاختبار مع الأمثلة التدريبية والنشرة التعريفية للاختبار من صفحة برنامج الاختيار والتقييم بموقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني: (هنا).