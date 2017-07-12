كاتبة إماراتية تسخر من احتماء قطر بأميركا: أبلغوها أن الحل في الرياض

المواطن - الرياض

سخرت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، من توقيع قطر مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب، مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الحل يبدأ من الرياض.

وقالت الكعبي في تغريدة لها على “تويتر”: “قطر استدعت الحرس الثوري والجيش المُهان، وحجت إلى أميركا لتوقيع معاهدة تثير السخرية، أبلغوها أن: الحل في الرياض يا قطر وليس في الهروب للأعداء”.

وأضافت الكعبي في تغريدة ثانية: “السياسة القطرية تهدر الوقت والمال والجهد لتشكيل رأي عام عالمي وعربي يشكل ضغطًا على قرار دول المقاطعة هي تغرق في جهلها لأن لعبتها أصبحت مكشوفة”.

وبالأمس أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب.

إلى ذلك عقد وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اجتماعًا لهم اليوم في جدة مع نظيرهم الأميركي لبحث آخر المستجدات في الأزمة مع قطر.