كاتبة إماراتية: قطر زفت إلينا “جزيرة الشيطان” وأخفت الموت في طرحة بيضاء!

المواطن - عبدالرحمن دياب

رأت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، أن قطر زفت إلينا “جزيرة الشيطان”، حيث كانت سياستها كل الموبقات، وألبستها ثوب زفاف الحرية وقدمتها للعرب وهي تخفي الموت في طرحة بيضاء، في إشارة إلى قناة “الجزيرة” القطرية.

وتابعت في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن السياسة القطرية لم تكتفِ بدعم وتمويل الإرهاب ولكنها معه أهدتنا باقة من ثقافة عفنة تقوم على بسط الكراهية في كل مكان.

وأردفت الكعبي: “السياسة القطرية تنتج أقذر أشكال العداوات، وتصنع أسوأ نموذج عصري لشكل دولة قائمة على حفنة من الأكاذيب تفرغت لأدوار تحريضية تخدم بها كل عدو”.

واستكملت قولها: “كل يوم ترمي علينا قطر وأبواقها بمخلفاتها من الشائعات والأكاذيب والتدليس والاتهامات، تفرغوا للطعن والإساءة بدلًا من مواجهة المأزق الذي تعيشه”.