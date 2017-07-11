كبار العلماء: إنفاذ أحكام القضاء بحق الإرهابيين حفظ للأمن وتطبيق للشرع

المواطن - الرياض

أكدت هيئة كبار العلماء، أن ما تشهده المملكة من أمن وازدهار هو بفضل الله ثم بتحكيم شرعه الذي يحرص عليه ولاة الأمر.

وأضافت في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إنفاذ أحكام القضاء بحق هؤلاء الإرهابيين تطبيق لشرع الله وحفظ لأمن بلاد الحرمين الشريفين، وردع لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجرائم.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق 4 مواطنين؛ وذلك لتورطهم في عمليات إرهابية في محافظة القطيف.

وأشارت الداخلية إلى أن بعض جرائم الإرهابيين تمثلت في الخروج على الحاكم بالسلاح وإلقاء القنابل الحارقة على رجال الأمن والمشاركة في مسيرات شغب وتخريب وإعاقة عمل رجال الأمن وحيازة أسلحة ومتفجرات.