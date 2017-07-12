كبسولات قيلولة للموظفين في الصين

المواطن - وكالات

ابتكرت الصين فنادق على شكل كبسولة، كحل رخيص وسهل من حلول “الاقتصاد التشاركي”، يلجأ إليه الموظفون الصينيون الذين يغلبهم النعاس ويرغبون في مكان للقيلولة.

ويمكن للموظفين باستخدام الهاتف المحمول حجز مكان للقيلولة في كبسولة بيضاء ملساء تشبه كبسولات الفضاء بسعر 10 يوان فقط (1.50 دولار) لقاء نصف ساعة من الراحة خلال ساعة الذروة في فترة الظهيرة. وينخفض السعر إلى 6 يوان فقط في الأوقات الأخرى.

وقالت هان يو مديرة العمليات في (شيانغشوي سبيس) وهي شركة ناشئة مقرها بكين وبدأت نشاطها في العاصمة الصينية في مايو، وافتتحت فروعا لها في شنغهاي وتشنغدو “عليها طلب شديد بالفعل لأن الكثير من الموظفين يكابدون للعثور على مكان لطيف يتمتع بالخصوصية ويمكنهم أن يغفوا قليلاً فيه”.

وأضافت أن كبسولاتها تختلف عن فنادق الكبسولة اليابانية لأنها تستهدف نوعاً مختلفاً من الزبائن وهم مَن ينشدون قيلولة سريعة وليس النوم لليلة كاملة.

وتابعت أن الشركة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل مدناً مثل تشينغ داوونانجينغ وشنتشن بحلول نهاية يوليو أو مطلع أغسطس.