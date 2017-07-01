كلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول في الفصل التدريبي الأول

المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية بتبوك عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس (صباحي – مسائي) للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1438/1439هـ، وذلك من 15/ 10 / 1438 هـ ـ ويستمر حتى 6 / 11 / 1438هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن عبد الله المرواني، أن فتح باب القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط (هنا)، الذي يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المتقدم، إضافة إلى شروط القبول.

وأشار المرواني إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 11 تخصصاً ضمن 6 أقسام تمكن المتقدم الاختيار منها وهي : قسم التقنية الكهربائية (تخصص قوى كهربائية) ـ وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص محركات ومركبات) ـ وقسم التقنية المدنية والمعمارية (تخصص مدني – عمارة – مساحة) ـ وقسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص برمجيات – شبكات – وسائط متعددة) ـ وقسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة – إدارة مكتبية) ـ وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم).

أما تخصصات مرحلة البكالوريوس المتاحة والخاصة بخريجي الدبلومات المعتمدة لدى المؤسسة هي: (برمجيات – قوى كهربائية).







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