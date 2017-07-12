كورسات مهارية نوعية في جامعة الملك خالد خلال الصيف

المواطن - الرياض

أطلقت عمادة التعلم الإلكتروني في جامعة الملك خالد منصة KKUx ورسالتها المساهمة الفعالة في تقديم أهم المهارات لوظائف المستقبل بمحتوى إلكتروني نوعي ذي جودة عالية وعالمية، يستفيد منها الباحث عن وظيفة مستقبلية أو أي شخص يريد تطوير مهاراته.

يأتي ذلك ضمن مبادرات عمادة التعلم الإلكتروني في جامعة الملك خالد ، والتي تُعنى بالتعلم المفتوح، ومواكبة لتطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالمساهمة في إتاحة فرص العلم والتعلم للجميع، وإكساب المستفيد المهارات اللازمة التي تمكنه من السعي نحو تحقيق أهدافه.

وتعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى جامعات المملكة من حيث تركيزها على “مهارات المستقبل”، انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ التي تركز في أحد محاورها على: “نتعلم لنَعمل”، وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد، من خلال التركيز على تطوير المهارات الأساسية والمواهب الشخصية.

وتعلن منصة جامعة الملك خالد KKUx عن إطلاق ٣ كورسات مهارية نوعية هذا الصيف بالعناوين التالية :

١- أساسيات تأسيس الشركات الناشئة (في الفترة من ٢٤-٧-٢٠١٧م إلى ٢٤-٨-٢٠١٧م).

٢- الطريق نحو IELTS ) في الفترة من ٢٤-٧-٢٠١٧م إلى ٢٤-٨-٢٠١٧م).

٣- التفكير التصميمي ( Design Thinking في الفترة من ١-١٠-٢٠١٧ إلى ١-١١-٢٠١٧م).

يذكر أنه يمكن للراغبين في الانضمام لهذه المهارات النوعية التسجيل من خلال موقع المنصة الرئيسي عبر الرابط التالي (هنا).