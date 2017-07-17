كِناز .. أول مشروع من نوعه بمنطقة الباحة بأيدي فتياتٍ سعوديات

المواطن ـ أمل سعيد الغامدي ـ الباحة:

دشّنت الفتاة المبدعة، والتي يحق أن نطلق عليها لقب “سيدة الأعمال”، أمل الزهراني، مؤسسة كِناز لتنسيق الحفلات، بطاقم عمل من الفتيات السعوديات، والذي يُعتبر الأول من نوعه في منطقة الباحة.

وكشفت الزهراني، في تصريح خاص إلى “المواطن“، أنَّ “الفكرة جاءت عندما قمت بتجهيزات حفل زفافي، فلم أجد مكانًا واحدًا يجمع كل شيء أريده، فكل غرض في جهة، بعدها قمت بدراسة مشروعي هذا دراسة وافية، وطرحه في ريادة، ونجحت ولله الحمد وتم قبول مشروعي”.

وأوضحت أنّّه “تهتم مؤسسة كِناز بجميع تفاصيل حفل الزفاف، من اختيار للقاعة، والضيافة، والتزيين والبوفيه، والتواصل مع المشاغل ونقش الحناء ومحلات فساتين الزفاف، وإعداد جميع فقرات الزفاف من تصميم بطاقات الدعوة وتجهيز الزفة والصوتيات والكوشة والمداخل، إضافة إلى تنسيق سيارة العروسين، وليلة الزفاف في الفندق، وإقامة حفلات التخرج وأي مناسبة خاصة في المنازل، كل شيء نقوم بهِ”.

وأشارت إلى أنّه “في يوم الافتتاح، خصصنا مبلغًا من كل حجز لمؤسسة إسعاد الأيتام، وبنات شهداء الواجب غير القادرين على تنسيق حفلاتهم والتكفل بإقامة تنسيق كامل زفافهم، كما فتحت باب المساهمة لمن لديها أي موهبة وترغب في إسعادهم بشيء بسيط”.

وأكّدت الزهراني، في ختام تصريحها، حرص مؤسسة كِناز، أن يكون الزفاف أسطوريًا، وكل مناسبة مكتملة، أياً كانت من جميع النواحي، فليس على أصحاب المناسبة غير الاتصال والاختيار وترك الأمر لكِناز”.