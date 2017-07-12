لاعب النصر السابق: كحيلان قام بعمل مميز.. وهذه رسالتي للجماهير!

المواطن ـ محمد سلام

أشاد لاعب نادي النصر السابق، هاشم سرور، بالصفقات التي قامت بها إدارة العالمي برئاسة الأمير فيصل بن تركي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، مؤكدًا ضرورة وقوف كافة الجماهير النصراوية مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال لاعب النصر السابق في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “من أعاد النصر للمنصات هاهو يواصل العمل لعودة أقوى، ومن أسعدنا ورسم البسمة على شفاهنا قبل سنوات قادر على رسمها من جديد، وقوف الجميع مطلب”.

وكانت إدارة النصر قد أنهت حتى الآن 3 صفقات، حيث تعاقدت مع المهاجم الليبيري ويليام جيبور، والجناح البرازيلي ليوناردو، وصانع الألعاب كريستيان غوانكا.