لاعب ريال مدريد قريب من ارتداء قميص بايرن ميونيخ

المواطن ـ وكالات

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني اقترب كثيرًا من التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز صاحب الـ25 ربط اسمه بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف بعد عدم مشاركته بشكل مستمر مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وخبر تعاقد المرينجي مع داني سيابيوس جعل اللاعب يفكر فقط في الرحيل لصعوبة تواجده بهذا الشكل في التشكيل الأساسي.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن خاميس رودريجيز يرغب في حسم مسألة رحيله عن الريال قبل سفر بعثة الفريق للولايات المتحدة الأميركية مكان تواجد معسكر المرينجي الصيفي استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة أن بايرن ميونخ تواصل مع اللاعب الذي أبدى موافقته على الرحيل، خاصةً وأن مدرب النادي البافاري، كارلو أنشيلوتي، مقتنع تمامًا بإمكانيات اللاعب، ويتبقى فقط موافقة الريال من أجل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.