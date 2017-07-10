لاعب ريال مدريد: نريد الحصول على السداسية

المواطن ـ وكالات



أكد الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، داني كارباخال، اليوم الإثنين، إن النادي سيحاول المنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل.

وقال اللاعب في تصريحات لقناة ريال مدريد: “نحن على أعتاب موسم جديد.. موسم به ستة ألقاب سنحاول الفوز بها.. بدأنا الاستعداد اليوم وغداً سنسافر إلى لوس آنجليس للقيام بعمل عظيم والاستعداد لهذا الموسم السعيد”.

وبخصوص معسكر الأطفال الذي شارك به ويتبع مؤسسة النادي، أوضح أنه سعيد بهذه المبادرة.

وصرح كارباخال: “وجود لاعب من الفريق الأول في هذا المعسكر معهم يعد حلماً بالنسبة له.. أن تكون لاعباً في ريال مدريد حلم لأي طفل”.