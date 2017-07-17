لاعب مانشستر سيتي يُعلن التحدي لأندية الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات

أكد رحيم ستيرلينج، نجم مانشستر سيتي، على أن الوقت قد حان للمضي نحو تحقيق الألقاب بعد التدعيمات التي قام بها النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد مانشستر سيتي مع 3 لاعبين مقابل 127 مليون جنيه إسترليني، حيث ضم كلًّا من بيرناردو سيلفا، كاييل ووكر والحارس الشاب إيدرسون.

وقال رحيم ستيرلينج في تصريحات لموقع النادي الرسمي: “الظروف أصبحت مهيأة الآن للفوز بالألقاب”.

وتابع: “يجب أن نحقق الألقاب ونستعيد لقب الدوري الإنجليزي، من وجهة نظري أهم شيء في الموسم القادم هو أن نكون الفريق رقم 1 في إنجلترا”.

وأنهى ستيرلينج حديثه: “لقد تعاقدنا بالفعل مع بعض اللاعبين الرائعين هذا الصيف، هذه التدعيمات ستعزز قوة تشكيلتنا القوية من الأساس”.