لاعب يوفنتوس يُعلنها: إنها تصريحات كاذبة !

المواطن ـ وكالات

نفى المهاجم الكرواتي ولاعب يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش التصريحات التي نشرت عنه بخصوص ما حصل بين ليوناردو بونوتشي وداني ألفيس وباقي اللاعبين بين شوطي نهائي دوري أبطال أوروبا مؤكداً بأنه كاذبة.

وبعد ذلك نفت وسائل الإعلام والصحافة الإيطالية صحة التصريحات التي نشرها موقع “سابزيو ميلان” قبل أن ينشر اللاعب تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاء فيها “لقد نسب إلي كلاماً لم أقله عن داني وليو، لم أقل مثل هذه الأشياء خلف ظهورهم والجميع يعلمون بأني إذا أردت قول شيئاً فسأقوله في وجوههم، لا تقلقوا إنها تصريحات كاذبه”.

وكانت تصريحات قد خرجت اليوم وقال فيها ماندزوكيتش “أريد أن أسكت كل من يتحدث عن وجود خلافات في يوفنتوس. هذه الفوضى خلقها داني ألفيس وليوناردو بونوتشي، ولحسن الحظ مع رحيلهما ستصبح الأجواء هادئة. شخصياتهما المتناقصة جعلتهما يخوضان العديد من حالات الجدال، وفي نهائي دوري أبطال أوروبا شهدنا آخر الأحداث الدرامية”.

وأضاف “مع وصولنا لغرف خلع الملابس كنا ننظر إلى المباراة على أنها لقاء عادي نريد الفوز به فقط، أو على الأقل هذا ما نحاول التفكير فيه. لذلك كنا نتوقع أن يقوم ألفيس بشكل روتيني بوضع جهاز الموسيقى الخاص به في مقعده ويبدأ بالاستماع له. لكنه هذه المرة رفع الصوت لأعلى درجة ثم بدأ برقص السامبا”.

“رأيت أن ألفيس غبي، لكن ذهبت إلى مكاني في الغرفة دون أن أكترث له. لكن ليوناردو شخصيته مختلفة، حيث ذهب إلى ألفيس وأخبره بأنه إن لم يغلق الجهاز في 3 ثواني سيقوم بكسر قدميه، حينها اندلع شجار بين اللاعبين مما دفع ألفيس للقول: حتى لو خسرت اليوم سيبقى في حوزتي 3 ألقاب في دوري الأبطال بينما أنت لم تحقق أي لقب”.

“حينها أصبنا جميعاً بالذهول، أنا فزت بلقب دوري الأبطال لكن من المستحيل أن أقول شيئاً كهذا، بل من المستحيل أن نفكر في خسارة النهائي. لذلك مسكه بونوتشي من رقبته وقام بلكمه. أليجري تدخل وفصل اللاعبين وقال أنه لا يهتم بمن بدأ الشجار، لكنه سيقوم بطردهما سوياً”.

واختتمت المقابلة التي يقال بأنها ملفقة بالقول “رحيلهما سوياً هو أفضل قرار اتخذه النادي”.

يذكر أن ألفيس فسخ عقده مع يوفنتوس وانتقل إلى باريس سان جيرمان بينما قام النادي ببيع بونوتشي لإي سي ميلان مقابل 40 مليون يورو.