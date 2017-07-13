لمستخدمي ويندوز.. تعرّف على 4 أنواع للنسخ الاحتياطي

المواطن - وكالات

كثيرًا ما يحتاج المستخدم لحفظ نسخة احتياطية لملفات مهمة، حيث يوفر نظام ويندوز للمستخدمين الكثير من الخيارات للقيام بذلك، إلا أنه يجب على المستخدم أن يعرف في الأساس الفروق المختلفة بين أنواع النسخ الاحتياطي على نظام ويندوز، حيث توجد العديد من الأنواع والتي نرصدها لمستخدمي ويندوز بكل سهولة كما يلي:

– نسخ احتياطي للملفات Backup

– هو عبارة عن نسخة احتياطية على نظام ويندوز خاصة بمختلف أنواع الملفات والمجلدات الخاصة بالمستخدم، ويمكن أن تشمل بارتشن كاملاً، ويمكن حفظها على نفس القرص الصلب أو على قرص صلب آخر، وتعتبر مفيدة للغاية عندما يقوم الويندوز بتحديث الملفات والأقسام المحددة لحفظ أي تجديدات أو تغييرات تطرأ عليها.

– نسخ احتياطية لنظام ويندوز:

يمكن القيام بهذا الأمر على نظام ويندوز عبر خاصة System image في الويندوز حيث يتم حفظ صورة كاملة من ملفات النظام الأساسية كمجلد Windows بما في ذلك البرامج المثبتة والإعدادات، وهي تعتبر مفيدة في حالة تلف نظام ويندوز، حيث تقوم بإعادته مرة أخرى، أو عند مواجهته لإحدى مشاكل الإقلاع وغيرها، إلا أنه يختلف عن النوع السابق في كونه يقوم بعمل نسخة احتياطية من النظام بالكامل بجميع أقسامه ولا يمكن هنا تحديد ملفات ومجلدات معينة.

– نسخ احتياطي لنقط الاستعادة:

تعتبر من الأمور المهمة بنظام التشغيل، حيث تقوم بالحافظ على سلامة نظام ويندوز، والعودة بالزمن إلى الوراء في حالة حدوث مشكلة بعد حدث معين، فهو يعتبر مفيداً عند تثبيت بعض البرامج التي يشك المستخدم أنها قد تضر الجهاز، حيث يعود بنظام ويندوز إلى تاريخ سابق ما يجعلها أمرًا جيدًا للغاية.