لمن فاته الالتحاق بالدفعة السابقة من سكني.. مشروع رماح مخصص لك

المواطن - الرياض

تستعد وزارة الإسكان لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إتاحة معاينة وحجز الوحدات السكنية، لكل من فاتهم الالتحاق بالدفعة السابقة، وذلك تحت مسمى “مشروع رماح”.

وأكد مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، الأمير سعود بن طلال، أن مشروع رماح سيتم العمل به من اليوم الأحد، وذلك بعد أن أصبحت المنتجات السكنية جاهزة، حيث سيتم إرسال رسائل نصية على الجوالات لمن خصص له.

ولفت إلى أن على الراغبين في الحصول على المنتجات في مشروع رماح، من غير من خصص لهم، حجز موعد والذهاب إلى موقع المشروع وحجز المنتج من الفيلات الموجودة هناك.