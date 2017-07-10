لهذا السبب.. حرس الحدود يحذر الصيادين والمتنزهين من الإبحار

المواطن - عمر عريبي - جازان

حذرت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان الصيادين والمتنزهين من الإبحار خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة تقلبات جوية من نشاط للرياح السطحية وعواصف رملية.

وأشار الناطق الإعلامي لقيادة حرس الحدود لمنطقة جازان النقيب عامر بن عبدالرحمن الشهراني إلى أن قائد المنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وجه كافة القطاعات والوحدات البحرية بتكثيف جهودها خلال هذه الفترة والتي تشهد تقلبات جوية وأتربة مثارة بهدف تقديم جميع الخدمات لمرتادي البحر والشواطئ من الصيادين والمتنزهين.

وأوضح النقيب الشهراني أن حرس الحدود يقوم بشكل يومي بالتنسيق مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة لاستطلاع حالة الطقس ليتم بناءً عليه استكمال الإجراءات اللازمة حيال السماح لوسائط الصيد والنزهة بالإبحار من عدمه بناءً على معطيات حالة الطقس كما يقوم كذلك بإجراء التفتيش الدقيق على وسائط ( الصيد والنزهة ) قبل التصريح لها للتأكد من توفر وسائل وأدوات السلامة، وكذلك يتم تحديد مواقع محددة لوسائط الصيد والنزهة ضمن التصريح ليتم بناء عليه متابعة حالة الوسائط وتحريك الدوريات لمواقعها في حالة التأخر عن العودة في الوقت المحدد.

كما بين أن كل تلك الإجراءات تتم بتوجيه ومتابعة من قبل المديرية العامة لحرس الحدود وتهدف بالمقام الأول لخدمة وحماية المتنزهين والصيادين من المواطنين والمقيمين، والمحافظة على سلامتهم.

وفي ختام حديثه دعا مرتادي البحر والشواطئ إلى اتباع التعليمات والحرص على استخدام وسائل السلامة، والتواصل مع عمليات حرس الحدود عبر الرقم “994 ” للإبلاغ عن أي حالة طارئة أو ملاحظة متمنياً السلامة للجميع.