لهذا السبب.. محمد صلاح لن يلعب أولى مبارياته مع ليفربول

المواطن - وكالات

سيغيب النجم المصري محمد صلاح عن أولى مباريات ليفربول الاستعدادية للموسم المقبل، أمام نادي “ترانمير”، بسبب قوانين الهجرة في بريطانيا.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول، هذا الصيف، قادماً من روما، في صفقة ضخمة وصلت إلى 39 مليون جنيه إسترليني.

ومن المرتقب أن يقضي اللاعب محمد صلاح اليومين المقبلين في باريس، حيث يجب عليه مغادرة المملكة المتحدة والعودة مرة أخرى بسبب قواعد إجراءات الهجرة.

وأوضح مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن صلاح غير مؤهل للعب بسبب القواعد، لكن الفريق “سيحاول الحصول على إذن العمل، أو التأشيرة، أنا لست متأكداً مما نحن بحاجة للحصول عليه”.

وأضاف “يجب أن يذهب إلى باريس، ويبقى هناك لمدة يوم أو يومين وبعد ذلك يعود. نأمل أن يتمكن من اللعب قريباً”.