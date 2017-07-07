لهذا السبب.. ميركل تتودد للمملكة وروسيا في قمة الـ20

المواطن ـ محمود نبيل ـ ترجمة:

كشفت إذاعة “BBC” البريطانية، عن مساع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للتودد إلى المملكة العربية السعودية وروسيا، خلال قمة العشرين التي تقام في مدينة هامبورغ، ابتداء من اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن مساعي تحسين المناخ على سطح كوكب الأرض ستكون محور حديث المستشارة الألمانية مع المسؤولين السعوديين والروس.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إنَّ ألمانيا تسعى من خلال عقد اجتماعات هامشية للقمة إلى ضم كل من السعودية وروسيا إلى الجانب الموافق على اتفاق باريس، بشأن تكثيف مساعي إنقاذ المناخ ومنع ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك عن طريق تخفيض النسق الصناعي للبلدان الأكثر استهلاكًا للوقود.

وترى ميركل أهمية كبيرة للجانب السعودي والروسي، لتبني السياسة الأكثر ميلًا للحفاظ على درجة الحرارة الحالية، لا سيما أنَّ البلدين هما الأكثر امتلاكًا للاحتياطيات النفطية على مستوى العالم، مستغلة الاتفاق الراهن بين كل من موسكو والرياض بشأن تقليل مستويات الإنتاج من النفط للمساهمة في تعافي أسعار النفط على المستوى العالمي.

وأشارت “BBC” إلى أنَّ “مهمة ميركل الرئيسية خلال قمة الـ20، ستكون ضم كل من روسيا والسعودية إلى تحالف واسع يضم كلاً من دول الاتحاد الأوروبي والصين، لا سيّما أن الأخيرة هي الأكثر شراءً للنفط على مستوى العالم”.