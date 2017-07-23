71 تغريدة فقط على حساب وزير الإسكان في تويتر

المواطن - الرياض

رغم أنه دشن حسابه الرسمي على تويتر، للتواصل مع المواطنين قبل سنوات إلا أن حساب وزير الإسكان ماجد الحقيل، يخلو من المعلومات والإجابات عن الأسئلة التي يطرحها المواطنون.

وبزيارة خاطفة إلى حساب الوزير الحقيل على تويتر ستندهش بندرة التغريدات حيث كتب الوزير 71 تغريدة فقط منذ تدشين الحساب في 2015.

وبالرغم من زيادة عدد المتابعين للوزير عن 103 ألف متابع من المملكة وخارجها إلا أن تغريدات وزير الإسكان تتسم بالندرة الشديدة.

ويبلغ معدل تغريد وزير الإسكان ماجد الحقيل أقل من 3 تغريدات كل شهرين أو 35 تغريدة في العام الواحد حيث دشن حسابه في يوليو 2015 أي قبل 48 شهرًا بالتحديد.

وعلى النقيض من وزير الإسكان هناك بعض الوزراء والمسؤولين حولوا حساباتهم على تويتر إلى منصات للتفاعل مع المواطنين والتجاوب معهم والرد على استفساراتهم.

كما يسعى المسؤولون إلى إبراز مجهودات وزاراتهم وهيئاتهم للجماهير عبر نشر مقتطفات ونماذج منها على تويتر.

وتعود آخر تغريدة للوزير الحقيل إلى ما قبل أكثر من شهر وبالتحديد يوم مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد حيث كتب يقول: أبايع محمد بن سلمان وليا للعهد ونعاهده على السمع والطاعة، وفقه الله لما فيه خيراً لبلادنا، وجعله سنداً لمليكنا.”

أما التغريدة التي سبقتها فكانت في 16 إبريل الماضي وكانت حول الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض لبناء عدد من الوحدات السكنية.