لهيب الأسعار يغضب السياح في أبها.. 1500 ريال في اليوم والمقابل خدمات ضعيفة!

المواطن - سعيد مشهور - أبها

تذمر عدد من السياح والزوار القادمون إلى منطقة عسير للاستمتاع بالأجواء الخلابة، من ارتفاع أسعار الشقق السكنية المفروشة والفنادق، وسط خدمات تقدمها هذه المواقع لا ترتقي إلى هذه الأسعار.

أسعار لا تناسب الخدمات:

وأوضح نواف الشهري، أنه قدم من الرياض إلى مدينة أبها لقضاء بعض الوقت هو وعائلته وفوجئ بزيارة الأسعار بشكل كبير وغير معقول ولا يتناسب مع موقع ووضع الشقق التي تفتقد للخدمات المختلفة كالإنترنت والنادي الصحي وبُعدها عن المدينة والخدمات.

صاحب شقق: موسم محدود:

أما عبدالعزيز علي، صاحب شقق يستثمرها مع مطلع الموسم السياحي في السودة، فأكد أن الموسم السياحي محدود ولا يتجاوز 55 يومًا، موضحًا أن لديه وحدات سكنية جديدة ومكونة من 3 غرف وصالة بمنافعها وأسعار الإيجار اليومي تتراوح ما بين 900 إلى ألف ريال، معتبرًا أن هذا سعر معقول في ظل الطلب العالي.

وزارت “المواطن“، أحد مكاتب العقارات في أحد المواقع في أبها للاطلاع على أسعار الشقق، فقال أبو محمد: “يوجد لدينا عروض متنوعة تختلف على حسب الشقق وعدد غرفها ونظافتها وبمجمل عام تتراوح الأسعار ما بين 600 ريال إلى 1500 ريال”.

مطالب:

ومن جانبه، طالب وليد أحمد ومحمد يحيى وسعد علي بوجود فنادق من فئات الخمس نجوم في مدينة أبها، ولاسيما أن أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧، ويفد إليها آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بأجوائها الصيفية المعتدلة.

وانتقلت “المواطن“، إلى بعض الفنادق المشهورة في مدينة أبها، حيث لوحظ أن نسبة الإقبال والحجوزات كبيرة، وارتفاع أسعار الغرف لما يقارب ألف ريال.

وأوضح موظف استقبال في أحد المنتجعات السياحية، أن الأسعار تصل إلى ما يقارب 2000 ريال في اليوم الواحد، مضيفًا أن الفلل واسعة ونظيفة جدًّا، ويوجد موقف لكل فلة وألعاب أطفال ملحقة بالمنتجع.

السعر العالي يدفع أسرة للعودة:

وفي سياق متصل، صرح عبدالله الألمعي، بأنه قدم من محافظة رجال ألمع مع أسرته المكونة من 6 أفراد وفوجئ أيضًا بالأسعار، مضيفًا أن أسرته كبيرة ويحتاج إلى شقة كبيرة، ووجدها ولكن بسعر 800 ريال في اليوم الواحد، وأنه يريد البقاء ثلاثة أيام ولكن لا يستطيع دفع هذا المبلغ خاصة، وأن هناك مصاريف أخرى تخص الطعام والشراب والألعاب، ليقرر قضاء يوم والعودة إلى منزله.

معاناة مستمرة:

“المواطن” تضع معاناة السائحين والزوار والتي لا تقتصر على منطقة عسير وإنما في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بين يدي مسؤولي هيئة السياحة والآثار لكبح جماح الطامعين وتكثيف الجولات الرقابية على الشقق المفروشة والفنادق؛ دعمًا للسياحة الداخلية؛ لتلافي جشع بعض ملاك الشقق المفروشة والفنادق في المواسم السياحية المختلفة.