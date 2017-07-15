ليو بوناتيني خارج أسوار الهلال

المواطن ـ محمد سلام

تأكد بشكل رسمي عدم استمرار المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني في صفوف نادي الهلال خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تصريحات مدير المركز الإعلامي في الهلال، فيصل المطرفي، حيث أشار إلى أن تواجد بوناتيني في معسكر النمسا جاء لرغبة أندية أوروبية في رؤية اللاعب بشكل عملي قبل التعاقد معه بالشراء أو بالإعارة.

ونفى المطرفي صحة ما تردد حول تعاقد الهلال مع مهاجم أجنبي جديد بعد الأوروغوياني ماتياس بريتوس، والذي جاء بتوصية من رامون دياز، المدير الفني للفريق الهلالي، وأوضح عدم تحديد الرباعي الأجنبي للبطولة الآسيوية بشكل نهائي، مبينًا أن هناك وقتًا كافيًا حتى 6 أغسطس ليحدد دياز احتياجاته.

هذا وسيكون أجانب الهلال في الموسم المقبل، الحارس علي الحبسي، ولاعبا الوسط كارلوس إدواردو ونيكولاس ميليسي، وثنائي الهجوم عمر خريبين وماتياس بريتوس.