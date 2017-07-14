مارسيلو يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد.. ويوجه رسالة إلى رونالدو!

المواطن ـ وكالات

ظهر مدافع ريال مدريد الإسباني مارسيلو في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة في لوس أنجلوس، حيث بدأ النادي الملكي استعداداته للموسم المقبل.

حيث قال عن أهداف الموسم المقبل: “ككل موسم سندخل بهدف حصد كل الألقاب، فزنا بلقبين الموسم الماضي، لكن هامش التطور أمامنا لا يزال كبير جدًّا، سنواصل العمل والتقدم، والفترة الاستعدادية هي المفتاح”.

وعن التوقيع مع تيو هيرنانديز الذي سينافسه على مركز الموسم المقبل قال: “إنه لاعب شاب، لديه إمكانيات كبيرة، أنا هنا لمساعدته على التطور، إنه جزء من فريقنا الآن، ومن دون شك سيساعدنا كثيرًا الموسم المقبل”.

وحول شائعات رحيل رونالدو: “لم أتحدث معه حتى الآن، لكنه يعلم أننا معه حتى الموت”.

وقال بشأن لعبه في الدوري الأميركي مستقبلًا: “ريال مدريد هو منزلي، أريد البقاء هنا لسنوات عديدة، ثم سنرى ما سيحدث”.