مانشستر يونايتد يقترب من ضم بيرسيتش

المواطن ـ وكالات

قالت تقارير صحفية إنجليزية: إن نادي مانشستر يونايتد على بُعد خطوات من التعاقد مع لاعب الإنتر الكرواتي إيفان بيرسيتش في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة الإندبندنت أن إدارة الشياطين الحمر تقوم بعمل كبير من أجل حسم الصفقة ونقل الدولي الكرواتي إلى أولد ترافورد في خلال الأيام القادمة.

وأضافت أيضًا بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لليونايتد يريد التوقيع مع بيرسيتش ليكون إضافة قوية لقائمته في الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد نجح في التوقيع مع كلٍّ من فيكتور ليندلوف قلب الدفاع السويدي من بنفيكا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون.