ما قاله جو هارت بعد انضمامه إلى ويست هام الإنجليزي!

المواطن ـ وكالات

أعلن نادي ويست هام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن ضم الحارس الإنجليزي جو هارت من مانشستر سيتي.

وسيوقع الدولي الإنجليزي على عقد مع المطارق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال جو هارت في تصريح للموقع الرسمي لوست هام: “من المهم بالنسبة لي أن ألعب كرة القدم، إنه لأمر رائع اللعب لنادٍ كبير كويست هام، أتطلع حقًّا للبداية”.

جو هارت صاحب الـ30 عامًا، أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع تورينو، وخرج هذا الصيف أيضًا؛ لعدم وجود مكان له في ملعب الاتحاد، في ظل التعاقد مع إديرسون من بنفيكا، وتواجد كلاوديو برافو.