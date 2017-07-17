ما قاله دوجلاس كوستا خلال مؤتمر تقديمه لاعبًا في يوفنتوس!

المواطن ـ وكالات

كشف لاعب يوفنتوس الجديد البرازيلي دوجلاس كوستا عن سبب رحيله عن صفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وكان يوفنتوس قد وقّع مع دوجلاس كوستا على سبيل الإعارة لموسم واحد مع وجود بند خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وقال اللاعب البرازيلي خلال مؤتمر تقديمه لاعبًا ليوفنتوس: “يوفنتوس فريق يفوز دائمًا، وهذا الأمر أثّر على قراري، الفريق قادر على التطور، وأريد أن أتطور أيضًا، أنا أشعر بأني انضممت للفريق المثالي”.

وعند سؤاله عن وجود مشاكل بينه وبين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خاصة أنه لم يعتمد عليه في الموسم الماضي على عكس الإسباني بيب جوارديولا، قال كوستا: “كارلو شخص جيد ولا يوجد مشاكل”.

وأكمل: “هيجواين مهاجم رائع وقادر على تسجيل 40 هدفًا في الموسم القادم، وأتمنى مساعدته على ذلك كما كان الحال مع لويز أدريانو، ليوناردو بونوتشي هو لاعب مهم وتواجد هنا لسبع سنوات لكني لست في وضع يسمح لي بتقييم الصفقة هو ترك يوفنتوس وأنا تركت البايرن”.

وختم اللاعب البرازيلي حديثه مؤكدًا بأنه يتمنى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته الكروية ومساعدة يوفنتوس على التتويج بها.