مبومبو ينضم إلى الشباب لمدة 3 سنوات

المواطن ـ محمد سلام

أنهت إدارة نادي الشباب إجراءات انضمام المحترف الكونغولي، إدريس مبومبو، لاعب فريق زيسكو يونايتد الزامبي، وذلك لمدة ثلاثة مواسم.

وكان نادي زيسكو الزامبي قد أكد مُغادرة اللاعب إدريس مبومبو هذا الأسبوع، والانضمام إلى ناديه الجديد الشباب، والذي يقيم معسكره في النمسا.

وفي سياق آخر، التحق اليوم المحترف المنضم حديثًا للشباب محمد سالم ببعثة الفريق الأول، على أن ينخرط اللاعب في التدريبات الجماعية بدءًا من صباح الغد الأربعاء.

وكان الشباب قد واصل تحضيراته اليوم الثلاثاء في يومه الـ13 ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في ويرفنوينغ بالنمسا، إذ حرص المدير الفني الكابتن سامي الجابر خلال الفترة الصباحية على تعزيز النواحي اللياقية للاعبين؛ إذ قسم اللاعبين إلى عدة مجموعات، طبق بعضهم تمارين داخل الصالة الرياضية، قبل أن ينتظم اللاعبون مع مدرب اللياقة السيد (أخوان ألفانو) الذي طبق معهم عددًا من تدريبات القوة واللياقة.