متطرف سوداني يقتل والده خنقًا ليمنعه من مشاهدة التلفاز

المواطن - وكالات

أقدم شاب سوداني من معتنقي الفكر المتطرف على قتل والده خنقًا، بعد خلاف بينهما حول حكم مشاهدة التلفاز.

وأكدت مصادر إعلامية سودانية أن المتطرف السوداني كان كثيرًا ما يدخل في نقاش حاد مع والده ليمنعه من مشاهدة التلفاز، إلا أن والده كان يُصِرّ على أن الأمر ليس محرمًا.

الخلافات بين الأب والابن تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وتسببت في مشاكل أسرية بعد إصرار الابن البالغ من العمر 22 عامًا على موقفه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب الذي اعترف بتفاصيل جريمته، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.